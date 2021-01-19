Рейтинг субъектов России по реализации мероприятий федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» силами региональных центров компетенций (РЦК) по итогам четвертого квартала прошлого года размещен на ИТ-платформе «Производительность.рф». Он рассчитывается по 10-бальной шкале, с учетом восьми основных показателей, которые перечислены на соответствующей странице на ИТ-платформе «Производительность.рф». Среди показателей: укомплектованность штата, выполнение плана по охвату предприятий, старту проектов и количеству завершенных проектов, а также укомплектованность РЦК сотрудниками, рекомендованными к реализации самостоятельных проектов. Также в рейтинге оценивается выполнение графика реализации мероприятий проектов, создание потоков-образцов и уровень удовлетворенности предприятий работой РЦК.Так, по итогам четвертого квартала 2020 года, первое место заняла Удмуртская Республика, с результатом 9,1 балла. Вторую строку заняла Челябинская область, улучшив результат с 6,6 до 8,5 балла. Белгородская область и Республика Татарстан разделили третье место с результатом 8,1 балла.Напомним, в составлении рейтинга принимают участие региональные центры компетенций, проработавшие, как минимум, 10 месяцев. На сегодняшний день это РЦК из 32 субъектов РФ. Подсчет итогов рейтинга проводится ежеквартально.