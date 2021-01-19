Его девайс спокойно выдерживает перепады температур от +70 до –55 градусов Цельсия. Пыль, зной, влага, удары о твердую поверхность также не страшны новому смартфону от DOOGEE.Навигатор с поддержкой GPS, BEIDO, ГЛОНАСС и Galileo, датчиком приближения, светодиодным фонарем, магнитным компасом и детектором геомагнетизма делают аппарат практически идеальным средством для обеспечения выживания в условиях дикой природы. Также он может похвастать расширенной линейкой поддерживаемых частот связи.Аккумулятор емкостью 10000 мАч с функцией беспроводной зарядки и поддержкой обратной зарядки 12V/2A позволит использовать смартфон даже вдали от источников питания в течение 3-5 дней. Интересно, что камера DOOGEE S88 Plus была значительно улучшена.Управляет смартфоном по-прежнему система Android 10.0. Техническая часть девайса состоит из процессора Helio P70, Octa Core 2.1GHz 12nm 4x(Cortex-A53+Cortex-A73), однако оперативная память увеличилась 6 Гб RAM до 8 Гб RAM (+ 128 Гб ROM) в сравнении с предыдущей моделью DOOGEE S88 Pro. Память смартфона можно увеличить с помощью расширяемого модуля T-Flash Card до 256 Гб. В DOOGEE S88 Plus две SIM-карты.Смартфон DOOGEE S88 Plus, который появится в продаже с 25 января 2021 года, уже доступен для приобретения на сайте AliExpress в формате предзаказа по цене 28 310 рублей ($380).Подробнее о модели смартфона DOOGEE S88Plus можно узнать в магазине на AliExpress.