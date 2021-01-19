Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, за минувшие сутки в регионе умерли еще 5 жителей. Всего за прошедший день в области зарегистрировано 178 новых случаев заражения COVID-19.Скончавшиеся — житель Прохоровского района 1957 года рождения, который проходил лечение на базе Прохоровской ЦРБ, а также два жителя Шебекинского городского округа 1968 и 1948 годов рождения, житель Ивнянского района 1959 года рождения, житель Белгорода 1980 года рождения. Все четверо проходили лечение на базе Шебекинской ЦРБ.С начала пандемии в области коронавирусной инфекцией заболели 25 310 человек. 1 151 белгородец находится на изоляции, 123 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.