Новый учебный стенд для практической специализированной подготовки студентов-энергетиков в современных условиях цифровой трансформации сетей появился на кафедре электроэнергетики и автоматики БГТУ им В.Г. Шухова. Учебное оборудование установлено при содействии «Россети Центр Белгородэнерго» и Чебоксарского электроаппаратного завода (ЧЭАЗ) в рамках программы взаимодействия с профильными учебными заведениями в части улучшения их материальной базы.Наглядное учебное пособие представляет собой фрагмент цифровой подстанции с понижающим трансформатором 110/10 кВ. Микропроцессорные программные комплексы системы, как и в реальной сети, интегрированы с устройствами автоматизированной системы диспетчерского управления. Все данные о параметрах работы учебной цифровой подстанции по цифровым каналам передачи данных поступают в систему SCADA, где обрабатываются, анализируются и могут быть использованы для формирования отчетов.Читать далее >>>