Сегодня ночью весь православный мир отметил светлый праздник - Крещение Господня. В этом году в Белгородской области было подготовлено 89 мест для крещенского купания. По состоянию на 06.00 19 января 2021 года всего окунулись в крещенскую воду около шести тысяч белгородцев. А посетило это мероприятие больше восьми тысяч человек, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.Обеспечивали безопасность белгородцев во время купания спасатели, инспекторы ГИМС, водолазы, медицинские работники, сотрудники полиции и росгвардии. Всего задействована группировка сил и средств в количестве 800 человек и 311 единиц автомобильной техники и плавсредств.Организаторы купаний позаботились и о безопасности, и о комфорте жителей региона – сотрудники МЧС в купелях установили удобные поручни, обследовали дно водоемов, рядом разместили осветительное оборудование и теплые палатки.Сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области продолжают нести дежурство в местах, оборудованных для купания.