В Алексеевском округе владельцы кофеен решили подавать горячие напитки в стаканчиках с атрибутикой по дорожной безопасности. «Не пей за рулем!» гласит надпись на стаканчиках с кофе. Делается это для пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики ДТП по вине нетрезвых водителей.В свою очередь, инспекторы ГИБДД рассказали о последствиях и ответственности за совершение такого грубого нарушения ПДД.Полицейские надеются, что граждане Алексеевского городского округа проявят активную гражданскую позицию и будут способствовать пресечению данных нарушений.