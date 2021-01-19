В Старом Осколе откроется Центр цифрового образования «IT-куб». Он будет функционировать на базе Центра детского юношеского технического творчества №2. Сейчас в здании заканчивается ремонт. Об этом старооскольцам сообщил мэр города Александр Сергиенко.«Для реализации данного проекта потребовалась перепланировка помещений и капитальный ремонт здания. Все работы уже в стадии завершения. Финальным штрихом станет установка современного интерактивного оборудования», - написал мэр на своей странице в соцсети.Идея реализуется в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».