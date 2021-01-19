О том, что новогоднюю красавицу в центре Белгорода начали разбирать, белгородцам сообщил мэр Юрий Галдун на своей странице в соцсети. Но горожане в комментариях попросили ель не убирать и посетовали, что не успели увидеть главное новогоднее дерево в этом году.«Начали разбирать елку на Соборной площади. До следующей зимы она будет храниться на базе Белгорблагоустройства. Каток продолжит работать», - написал градоначальник.Простое лаконичное сообщение вызвало активное обсуждение. «Пожалейте рабочих! Пусть постоит до конца недели, а там потеплеет и пусть разбирают», - написал один белгородец, очевидно, намекая на жестокие морозы.