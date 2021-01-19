Министерство экономического развития зарегистрировало шесть новых губкинских предприятий в Реестре резидентов территорий опережающего социально-экономического развития. Таким образом всего сего на территории ТОСЭР «Губкин» уже 32 резидента. В результате реализации проектов будут созданы 342 новых рабочих места.Общий объем инвестиций вновь созданных предприятий составит 1684,549 миллионов рублей. Это позволит досрочно обеспечить выполнение трехстороннего Соглашения о создании на территории Губкинского городского округа Белгородской области территории опережающего социально-экономического развития «Губкин».