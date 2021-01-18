Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, за минувшие сутки от заражения коронавирусом скончались две женщины. Всего за прошедшие сутки в области выявлено 182 новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.Умершие — жительница Белгорода 1948 года рождения, проходившая лечение в Шебекинской ЦРБ и жительница Старооскольского городского округа 1961 года рождения, которая проходила лечение в Старооскольской окружной больнице. Число летальных исхоов с начала пандемии составило 300 случаев.По состоянию на 18 января в области коронавирусной инфекцией заболело 25 132 жителя. Число госпитализированных составляет 1 108 человек, из них в тяжелом состоянии находится 130 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ.