Общее количество оформленных кредитов превысило 6 тысяч. В топ 5 регионов-лидеров по их выдаче входят Воронеж, Тверь, Владимир, Белгород и Ярославль.Отметим, что по ипотечным программам ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» можно приобрести жилье как на первичном рынке (строящееся жилье), так и на вторичном. Можно взять кредит на рефинансирование ранее взятого ипотечного кредита, ипотеку с использованием материнского капитала, а также военную ипотеку.Банк активно использует свои дистанционные каналы, позволяющие подать заявку на ипотечный кредит не выходя из дома, получить одобрение, а так же назначить сделку. Возможность выбрать интересующую ипотечную программу и параметры будущего кредита, прикрепить скан-копии необходимых документов реализована на сайте банка «Открытие». Всеми возможностями сервиса клиенты могут воспользоваться бесплатно, срок рассмотрения онлайн-заявок составляет не более 48 часов.Одновременно с этим банк запустил инновационный проект «Открытие. Недвижимость». Воспользовавшись этим сервисом, клиент может в режиме онлайн подобрать квартиру у застройщиков – партнеров банка в любом регионе страны.