В 2020 году в соответствии с утвержденным в правительстве региона планом мероприятий по инженерному обустройству микрорайонов массовой жилой застройки энергетики «Россети Центр Белгородэнерго» построили сети для подключения к централизованному электроснабжению 850 участков под ИЖС.Электросетевой инфраструктурой оборудованы 19 микрорайонов в Белгородском, Старооскольском, Шебекинском, Яковлевском, Валуйском, Прохоровском, Волоконовском и Ровеньском районах области. Филиал построил более 35 километров сетей и установил 22 комплектных трансформаторных подстанции общей мощностью 5,1 МВт. Наибольший объём работ выполнен в микрорайонах «Дубровка» и «Шагаровка-87», «Новосадовый-41», «Глушинский», «Южный».С 2005 года Белгородэнерго обеспечило электроснабжение уже более 73 тысяч участков частных застройщиков, построило свыше пяти тысяч км ЛЭП 0,4-10 кВ, ввело в эксплуатацию более 1150 трансформаторных подстанций. Все работы выполняются с применением современного электросетевого оборудования, обеспечивающего высокий уровень надежности и безопасности электроснабжения потребителей.В 2021 году на строительство сетей для электроснабжения микрорайонов ИЖС планируется направить более 200 млн рублей, что позволит обеспечить возможность подключения к электроснабжению более чем 900 участков ИЖС.