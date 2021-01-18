Судебные приставы В Губкине приостановили деятельность кинотеатра «Россия». В кинотеатре не дезинфицировались термометры, отсутствовало место обработки рук, зафиксированы и другие нарушения санитарно-эпидемиологических норм.Так, в ходе проведения внеплановой проверки специалистами надзорного ведомства бли установлены нарушения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности, журнале измерения температур отсутствовала отметка о проведенной дезинфекции термометров, не было организовано место обработки рук дезинфицирующими средствами, не велся график и журнал проведения уборок с применением специальных средств, не обеспечивалось соблюдение социальной дистанции, работники не были обеспечены в необходимом количестве масками.За невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период специального режима суд приостановил деятельности кинотеатра на срок 30 суток. Судебные приставы, выехав в кинотеатр, составили акт об административном приостановлении деятельности. В кинотеатре опечатаны все входы и выходы.