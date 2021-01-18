В Волоконовском районе активисты и волонтеры Репьевского сельского поселения провели патриотическую акцию «Дорога к обелиску». В рамках акции от снега была очищена территория памятника односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.Благоустройство памятника молодежью – это дань памяти поколению, прошедшему войну, его мужеству и стойкости. Волонтеры в период больших снегопадов всегда приходят на помощь и участвуют в акциях, помогая в уборке общественных территорий и памятных мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации Волоконовского района.