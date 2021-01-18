Жителям Белгородской области нужно настроиться, что наступившие морозы продлятся, как минимум, до четверга. Как сообщают метеорологи, с понедельника по среду днем температура воздуха будет до 14 градусов мороза. Ночью же нас ожидают морозы посвирепее, до минус 23 в среду. Зато всю неделю есть шанс увидеть солнце, пускай и не такое теплое, как летом.Начиная с 21 января, четверга, дневная температура воздуха поднимется до 0, а в пятницу и подавно перейдет в плюс. Так что метеозависимым людям нужно приготовиться к резкой смене температуры.Ночью же температура воздуха тоже примет плюсовые значения. При этом ветер будет небольшим, а осадки в виде снега минимальными.