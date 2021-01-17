В Белгороде на парковке «Мега Грина» появился стрит-арт в память о создателе детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Стрит-арт в память об известном кинорежиссере на парковке \\"Мега Грина\\" нарисовали активисты «Скорой Молодежной Помощи».Напомним, Борис Граческий умер, заразившись коронавирусной инфекцией, в декабре. А накануне новогодних праздников его госпитализировали. С 31 декабря Грачевский находился в стабильно тяжелом состоянии, 9 января врачи вынуждены были подключить его к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.Но, к сожалению, организм Бориса Граческого не справился с опасным вирусом. Известному режиссеру и автору «Ералаша» был 71 год.