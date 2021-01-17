В Белгородском районе преодолели последствия метели. Практически двое суток велась непрерывная борьба коммунальных служб вместе с администрациями поселений и управляющими компаниями района с последствиями снегопада.Всего задействовали 154 единиц снегоуборочной техники, привлекли 400 человек, которые бросили все силы на борьбу с погодными условиями.А для того, чтобы передвижение местных жителей и транспорта было максимально безопасным, использовали 139 тонн песко-соляной смеси, сообщает пресс-служба администрации Белгородского района.