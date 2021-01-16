В Белгородской области очередная жительница стала жертвой мошенников. По предварительным данным, белгородке позвонила неизвестная и представилась сотрудницей одного из банков. Следуя указаниям мошенников, женщина поспешила в банк и написала заявление о переводе 2,5 миллионов рублей с личного счета на счет, указанный злоумышленниками.Дальше – классическая схема: мошенница сообщила, что со счета белгородки пытаются списать денежные средства. При этом пообещала растерявшейся женщине помощь службы безопасности банка.Затем потерпевшей позвонил мужчина и предложил перевести деньги на якобы безопасный счет. Следственным управлением УМВД России по г. Белгороду по этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного Уголовным кодексом - мошенничество в особо крупном размере.Санкции статьи предусматривают лишения свободы до десяти лет.