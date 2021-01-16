В 2021 году запланирован капитальный ремонт здания Детской музыкальной школы №1 в городе Губкин. Эта школа ведет свою историю с сентября 1958 года. Капитальный ремонт в нее не проводился больше 60-ти лет.Уже разработана проектная документация на проведение капитального ремонта, получено положительное заключение госэкспертизы, заключен муниципальный контракт. Проектная документация предусматривает ремонт помещений учреждения, монтаж внутренних инженерных систем, ремонт кровли, отделку фасада.На первом этаже планируется расположить вестибюль и гардероб, помещения костюмерной и гримерной, библиотеку, а также большой музыкальный зал. На втором и третьем этажах разместятся учебные, хоровые и оркестровые классы, кабинеты для воспитанников отделения раннего эстетического развития, малый музыкальный зал и вспомогательные помещения.Подрядной организацией уже начаты демонтажные работы в помещениях школы. Полностью завершить капремонт планируется до конца текущего года.