Как рассказали синоптики, в эти выходные белгородцев ожидает небольшой снег и сильные морозы. Начало следующей недели, вплоть до четверга, также будет морозным. А вот с 21 января температура повысится до комфортных -2 градусов днем, а к следующей пятнице- субботе столбики покажут 2-3 градуса тепла. В следующую субботу, 23 января возможен дождь.Но сегодня, 16 января, на столбиках термометров в Белгородской области 14 градусов ниже нуля. На территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем местами небольшой снег. Ветер ночью северный 5-10 м/с, днем западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов мороза, местами может опуститься до 17 градусов, днем – от 10 до 15 градусов мороза.В Белгороде сегодня ночью температура воздуха составит 12-14 градусов мороза, днем от 11 до 13 градусов ниже нуля.В воскресенье, 17 января будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западной четверти ночью 5-10 м/с, днем 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 градусов мороза, при прояснениях до 26 градусов, днем от 13 до 18 градусов мороза.В Белгороде 17 января ночная температура составит 18-20 градусов мороза, днем от 15 до 17 градусов ниже нуля.