Белгородская область занимает лидирующие позиции по доступности вакцины от COVID-19. Подобный доклад подготовил Фонд «Петербургская политика», где все субъекты России разделены на шесть групп по актуальной статистике вакцинации без учета первоочередной категории граждан (медработники, педагоги и т.д.). Самую высокую доступность имеют Москва, Подмосковье, Сахалинская область, Ненецкий и Чукотский автономный округ.Белгородская область находится в пятерке субъектов со средней доступностью вакцинации. Это стало возможным благодаря тому, что в настоящее время в регионе более 1,3 тысяч человек уже сделали прививки от COVID-19 , а всего до 1 марта в область должно поступить 67 100 доз вакцины.Отметим, что на региональном сайте депздрава открыта регистрация. Сейчас уже более 4,7 тысяч добровольцев изъявили желание сделать прививку, в том числе зарегистрирована заявка врио губернатора Вячеслава Гладкова.