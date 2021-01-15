Белгородцы смогут сдать новогодние елки в специально организованные по этому поводу пункты приема. Об этом сообщил мэр Белгорода Юрий Галдун на своей странице в социальных сетях. Юрий Галдун, в частности, написал: «Пункты работают с 13 по 20 января\\".В областном центре работает три таких пункта: на улице Студенческой (рядом с АЗС), на проезде Автомобилистов (в районе дома №47), на базе «Экотранс» на улице Серафимовича.Инициативу мэра обсуждают в соцсетях, одни интересуются, по чем будут принимать, другим не совсем понятно, как довести лесное дерево до пункта приема, ведь оно простояло немало дней, иголки ссыпаются. И предлагают организовать «елочные кучки».