Научный сотрудник лаборатории механических свойств наноструктурных и жаропрочных материалов Белгородского государственного университета, кандидат технических наук Александра Федосеева получила государственную поддержку на реализацию проекта, направленного на повышение жаропрочности сталей. Она стала обладателем гранта Президента РФ. Работы по гранту направлены на исследование новых возможностей повышения жаропрочности теплотехнических 9-12% -хромистых мартенситных сталей, предназначенных для изготовления элементов котлов и паропроводов тепловых угольных электростанций.В настоящее время в теплоэнергетической отрасли растет потребность в повышении эффективности сжигания угольного топлива и сокращении тепловых и вредных выбросов в окружающую среду. Добиться этого можно с помощью использования новых энергоблоков, где температура может достигать 620-650°С, давление 35 МПа, при этом эффективность будет 48-50%. Основной проблемой, по словам молодого ученого, является создание и освоение новых материалов, обладающих необходимыми свойствами.Президентский грант рассчитан на два года. В течение этого времени Александра Федосеева планирует разработать несколько режимов термомеханической обработки для 9-12%Сr мартенситных сталей, направленных на образование равновесных, стабильных и наноразмерных частиц Z-фазы, проверить их термическую стабильность, а также изучить их влияние на сопротивление ползучести 9-12% Cr сталей.