Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, за минувшие сутки в регионе скончались два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Скончавшиеся — мужчина 1942 года рождения и женщина 1949 года рождения, которые жили в Шебекинском городском округе. Они проходили лечение в Шебекинской ЦРБ.По состоянию на 15 января в Белгородской области зарегистрировано 24 587 жителей, заболевших коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 184 новых случаев заболевания. На госпитализации находится 993 белгородца, в тяжелом состоянии 143, они подключены к аппаратам ИВЛ.