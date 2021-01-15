Новогодне-рождественский фестиваль по шахматам и шашкам проходил под эгидой Центра развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ» и управления по физической культуре и спорту администрации Белгорода. В 11 различных турнирах, проходивших как в онлайн-режиме, так и офлайн-формате, приняли участие более двухсот любителей шахмат и шашек.Награждение победителей и призеров, которое состоялось в Центре развития интеллектуальных видов спорта, проводили проректор по воспитательной работе и молодёжной политике НИУ «БелГУ» Светлана Острикова и директор Центра развития интеллектуальных видов спорта, международный гроссмейстер Александр Иванов.Отметим, что в детских турнирах воспитанники Центра интеллектуальных видов спорта завоевали 13 призовых мест.Среди обучающихся НИУ «БелГУ» в основном турнире лучшие результаты показали: Кристина Тинина (инжиниринговый колледж), занявшая первое место в общем зачете и вышедшая в полуфинал чемпионата города среди мужчин, второе место досталось Андрею Шалопутову (инжиниринговый колледж), на третьей строчке расположился Григорий Кобзев (институт фармации, химии и биологии). Третье место в общем зачете заняла воспитанница Центра интеллектуальных видов спорта Милена Ельникова.В турнире по быстрым шахматам среди обучающихся НИУ «БелГУ» первое место - у Владимира Базарова (институт инженерных и цифровых технологий), второе место занял Андрей Шалопутов, замкнул тройку сильнейших Григорий Кобзев.Все участники получили грамоты и шахматные журналы от организаторов турнира. Победители и призеры были награждены медалями и дипломами управления по физической культуре и спорту администрации Белгорода, а также памятными кубками и призами.