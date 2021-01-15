По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 15 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем повсеместно синоптики обещают небольшой снег. Ветер восточной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов мороза, местами столбик термометра опустится до минус 17 градусов, днем терпература будет колебаться в пределах от 4 до 9 градусов ниже нуля.В Белгороде ночью синоптики обещают 7-9 градусов мороза, днем 4-6 градусов ниже нуля.Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает белгородцев быть осторожными, используя газовые отопительные приборы и печное отопление. Тем, у кого дома устроены газовые колонки, специалисты советуют периодически проверять наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. Владельцам жилых домов, имеющих печное отопление, необходимо обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности при его эксплуатации.