За минувшие сутки в Белгородской области от заражения коронавирусом скончались еще три жителя. К сожалению, который день подряд увеличивается число тяжелых пациентов, которые дышат только с помощью аппаратом ИВЛ. На 14 января их число составляет 140 человек.Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшиеся — женщина 1948 года рождения и мужчина 1985 года рождения, проживавшие в Белгороде, а также житель Яковлевского городского округа 1964 года рождения. Все они проходили лечение в Городской больнице №2.За минувшие сутки в области выявлено 181 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. С начала пандемии число заболевших белгородцев составляет 24 403 жителя.