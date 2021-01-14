Жительница Валуйского городского округа обратилась по телефону на «Прямую линию» врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Валуйчанку волновала низкая температура в доме по улице Локомотивная.По поручению Вячеслава Гладкова администрацией Валуйского городского округа этот вопрос был рассмотрен. Оказалось, что квартира по этому адресу предоставлена в 2013 году, а ее гарантийный срок истек в 2016 году. Администрацией округа будет организован выезд, о котором заявительницу проинформируют дополнительно.