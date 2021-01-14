Ребята из отряда «Волонтеры вместе» провели в Алексеевке городскую акцию «Двор для птиц». Волонтеры разместили кормушки для пернатых во дворах многоквартирных домов.Теперь молодежь регулярно проверяет, целы или нет «птичьи столовые», подсыпают в них корм - зерна, семечки и хлебные крошки. Конструкции подвесных кормушек студенты придумали и сделали сами.В рамках мероприятия волонтеры будут подкармливать птиц до конца января, затем планируют собственными силами продолжить доброе дело, сообщает пресс-служба администрации Алексеевского городского округа.