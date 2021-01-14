Льготная госпрограмма кредитования при ставке не более 7% включена в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Первый из кредитов - 70 миллионов рублей по ставке 5,5% - выдал «Открытие».Замминистра экономразвития России Татьяна Илюшникова пояснила, что теперь максимальная конечная ставка для заемщиков определяется как ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,75 процентных пункта. «С учетом нынешней ставки - предельная ставка по кредиту сейчас будет составлять 7%», - уточнила замминистра.При этом банк вправе самостоятельно оценивать, насколько потенциальный заемщик соответствует требованиям программы, и предлагать ставку ниже максимальных 7%.- Развитие и поддержка малого бизнеса является приоритетом для банка. Быстрая реализация программы Минэкономразвития банками позволит клиентам развиваться и преодолеть последствия пандемии для бизнеса, - прокомментировала заместитель президента-председателя правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Надия Черкасова.В рамках нацпроекта МСП в 2021 году запланировано предоставление кредитов по льготной ставке в объеме 700 миллиардов рублей. Приоритетными отраслями являются сельское хозяйство, туристический бизнес, строительство, водоснабжение, образование, здравоохранение, бизнес в области культуры и спорта.