Восьмая школа стала первым обновленным в 2021-м году образовательным учреждением Старооскольского городского округа. Об этом сообщил мэр Старого Оскола Александр Сергиенко на своей странице в соцсети: «Здесь завершился капитальный ремонт. Более 300 учеников вернулись уже в новые классы, оснащенные современным оборудованием».Ремонта старооскольская школа №8 ждала давно. За 55 лет работы в ней проводился только косметический ремонт. В 2010 году благодаря помощи металлургов заменили некоторые окна и двери.Здание за пол-века обветшало и требовало обновления. Учащиеся в течение без малого года, пока длился ремонт, занимались в здании старооскольской школы №5.