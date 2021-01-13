Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области тот заражения коронавирусной инфекцией умерли еще три белгородца. Число жертв опасного вируса в регионе на 13 января составило 288 человек. К сожалению, стремительно увеличивается и число тяжелых пациентов, которые дышат только с помощью аппаратов ИВЛ: по состоянию на 13 января таких 140 человек. Всего же на госпитализации находится 971 белгородец.Скончавшиеся за минувшие сутки — две жительницы Белгорода 1939 и 1964 годов рождения, а также житель Яковлевского городского округа 1949 года рождения, проходившие лечение в Городской больнице №2.За минувшие сутки зарегистрировано 179 новых случаев заражения COVID-19, всего с начала пандемиивирусом заболели 24 222.