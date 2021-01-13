Перспектива лишиться автомобиля побудила должника оплатить задолженность по кредиту. Житель Ивнянского района Белгородской области задолжал кредитной организации более 147 тысяч рублей и не спешил расплачиваться.Исполнительный документ о взыскании с местного жителя задолженности в пользу кредитной организации поступил на исполнение в Ивнянское районное отделение судебных приставов. Но требования исполнительного документа должник в установленные сроки для добровольного исполнения не выполнил. Тогда было вынесено решение о взыскании исполнительского сбора в сумме более 10 тысяч рублей, также судебные приставы приехали к должнику, чтобы арестовать его автомобиль «Hyundai Sonata».На следующий день после визита приставов должник незамедлительно погасил задолженность в общей сумме более 157 тысяч рублей.