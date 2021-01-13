Новый учебный период для росгвардейцев Белгородской области традиционно начался с проведения занятий по морально-психологической подготовке и комплексных занятий по выполнению требований безопасности в повседневной деятельности. При этом особое внимание военнослужащих и сотрудников уделяется вопросам повышения качества выполнения служебно-боевых задач в условиях складывающейся эпидемиологической обстановки.В течение нескольких дней с военнослужащими и сотрудниками будут проведены занятия по основным предметам профессиональной подготовки. Все мероприятия организованы с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, рекомендаций Роспотребнадзора и оперативного штаба ведомства.Зимний период обучения продлится до мая и завершится итоговой проверкой.