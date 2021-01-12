По данным белгородских синоптиков, завтра, 13 января, погода на территории области ожидается облачной с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, а в некоторых районах области погода разгуляется и следует ожидать сильных снегопадов и настоящей зимней метели. На дорогах возможны снежные заносы, так что водителям нужно быть предельно осторожными.Ветер восточный 8-13 м/с, местами его порывы могут достигать до 20 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 градусов мороза, днем от 2 до 7 градусов ниже нуля.Отметим, что неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий, возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать повышенные меры безопасности.