В Белгородской области продолжают пресекаться попытки незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска. Так, 6 января в Шебекинском городском округе Белгородской области пограничники задержали гражданина Украины 1981 года рождения, который в обход установленных пунктов пропуска в пешем порядке пересек государственную границу из Украины в Россию. В ходе проверочных мероприятий установлено, что задержанному мужчине въезд на территорию России запрещен бессрочно. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.Как сообщает пресс-служба Пограничного управления, ранее, 26 декабря в Ровеньском и Волоконовском районах пограничники задержали еще двоих граждан Украины, которые также незаконно пересекли государственную границу из Украины в Россию.Руководство Пограничного управления обращается к гражданам с просьбой информировать пограничников о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефонам Пограничного управления: (4722) 50-85-15; 8(4722)31-61-23.