Кто к холодцу и оливье, а кто и на стадион! Ежегодно во время новогодних праздников в Корочанском районе проходит декада спорта и здоровья. Который любят больше чем новогодние блюда.В 2021 году в праздничные дни в районе проведены традиционные «Рождественские турниры». В связи со сложной эпидемиологической ситуацией соревнования прошли на свежем воздухе.3 и 4 января на городском стадионе в городе Короча был проведен традиционный открытый турнир по мини-футболу среди мужских команд «РОЖДЕСТВО-2021», в котором приняли участие 6 команд. По итогам соревнований первое место заняла команда Бехтеевского сельского поселения, второе –Новослободского сельского поселения, третье –Погореловского сельского поселения.Открытый турнир Корочанского района по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений района «РОЖДЕСТВО-2021» прошел с 6 по 8 января там же. В нем приняли участие 4 команды, из которых на первое место вышла команда Большехаланской средней школы, второе завоевала команда Яблоновской школы, а третье место у команды Афанасовской средней школы.