В Белгороде уходят из разговорного языка некоторые названия исторических районов - Севки, Заречье, Сухой Лог, Жилая, Мачурина Роща. О них в наше время знают немногие жители или только краеведы. Так не должно быть! Вопрос о сохранности и об использовании этих топонимов ребром поставил мэр Белгорода Юрий Галдун. «Напишите в комментариях свои предложения об использовании этих и других топонимов в наше время. Лучшие проекты обсудим и реализуем вместе с авторами», - предложил градоначальник на своей странице в соцсети.