В ходе мониторинга сети интернет инспекторы ДПС УМВД России по Старому Осколу в одном из интернет-сообществ обнаружили видеозапись, на которой запечатлен момент грубого нарушения правил дорожного движения водителем маршрутного автобуса – выезд на полосу встречного движения. Как сообщает пресс-служба ведомства, автоинспекторы установили нарушителя. Им оказался 58-летний мужчина, которого привлекли к административной ответственности. Санкции статьи за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, предусматривают наказание в виде лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.