На 4-м километре автодороги «Белгород – Никольское» произошло столкновение сразу четырех автомобилей: «Ауди», «Субару», «Фольксваген Поло» и «Рено Логан», сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. В ДТП пострадали водитель «Ауди» и пассажирка «Фольксваген Поло».Водитель 1972 года рождения, управляя Автомобиль «Ауди»,которым управлял водитель 1972 года рождения, двигаясь в направлении Белгорода, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями «Субару», «Фольксваген Поло» и «Рено Логан». При этом пострадали водитель автомобиля «Ауди» и пассажирка «Фольксваген Поло». Они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.