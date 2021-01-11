COVID-19 за минувшие сутки выявили у 181 жителя Белгородской области. И 44 случая из этого числа заболеваний пришлось на Губкинский городской округ. Еще 33 новых кивид-пациентов зарегистрировали в Старооскольском городском округе. По 18 - в Белгороде и Белгородском районе.С начала пандемии в области опасным вирусом заболели 23 867 человек. На стационарном лечении находятся 1 060 пациентов, из них 129 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся еще 3 348 жителей областиНапомним, что за минувшие сутки коронавирус унес жизни еще двух тяжелых пациентов, всего на 11 января число умерших достигло 282 человек.