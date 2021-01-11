Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Белгородской области сегодня, 11 января, отправились на реку Северский Донец, чтобы побеседовать с любителями зимней рыбалки, напомнить о необходимости соблюдать правила личной безопасности. Они также говорили о подручных средствах, которые могут пригодиться для спасения. На сегодняшний день на прудах и водохранилищах толщина льда составляет от 15 до 20 сантиметров, на реках – до 15 сантиметров. Тем не менее, это не означает, что лед полностью безопасен. Промоины могут быть припорошены снегом и представляют наибольшую опасность и риск провалиться в воду.Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует белгородцам соблюдать несколько простых правил при выходе на лед, которые сберегут здоровья и обезопасят зимний отдых. Так, необходимо убедиться в безопасной толщине льда водоема. Для проверки толщины льда использовать лучше пешни: если вы легко пробиваете лед пешней, значит дальше следовать по нему опасно.Также необходимо обеспечить личную безопасность. Отправляясь на рыбалку нужно иметь с собой так называемые «спасалки». Это – две рукоятки, удобно ложащиеся в ладонь, в каждой рукоятке встроен металлический штырь. Они помогут если, рыбак провалился под лед. И, конечно, нужно уделить внимание профилактике переохлаждения организма. Особенно надежно нужно защищать от холода ноги, поясницу, голову, шею, кисти рук. И полностью исключить алкоголь. Горячительные напитки на рыбалке притупляют бдительность и нарушают координацию движений.