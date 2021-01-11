Центр социально-правовой поддержки для жителей Шебекинского городского округа предусмотрен в рамках национального проекта «Демография». Здесь шебекинцы смогут получить подробное разъяснение доступности мер социальной поддержки.Также в Центре будет формироваться электронная картотека личных дел получателей, организована работа выездных бригад, бесплатные юридические консультации.Благодаря такой организации жители округа получат возможность решить любой вопрос – от получения информации по вопросам действующего законодательства в сфере социальной защиты до подачи заявления на оформление того или иного вида государственной социальной помощи.