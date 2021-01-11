Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, за минувшие сутки от заражения коронавирусом в регионе скончались еще два пациента. Скончавшиеся — житель Белгорода 1950 года рождения, проходивший лечение в детской областной клинической больнице, а также жительница Белгородского района 1947 года рождения, которая проходила лечение на базе Городской больницы №2. Всего по состоянию на 11 января число жертв коронавируса в области достигло 282 человек.Также за минувшие сутки в области выявлено 181 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии число заболевших достигло 23 867 белгородцев. На госпитализации находится 1 060 человек, 129 из них – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.