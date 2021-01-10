На следующей неделе жителей Белгородской области ожидает морозная и снежная погода. Зима наверстывает упущенное. Дневная температура воздуха, начиная с понедельника, 11 января, будет постепенно снижаться с незначительного – 1 до существенных –13 градусов мороза в пятницу. Ночью также будет наблюдаться похолодание от –3 до – 17 градусов.Синоптики прогнозируют небольшой снег завтра-послезавтра и просто снег в среду-пятницу. Наибольшие осадки в виде снега ожидаются в четверг, 14 января.Так что огорчившая слякотью в новогодние праздники зима реабилитируется на Старый новый год. И таки да - лыжи можно доставать из кладовки.