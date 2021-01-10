В новогодние праздники вокальный ансамбль «Сударушка» подготовил для жителей Краснояружского района яркий праздничный концерт и исполнил любимые русские народные песни. Из-за пандемии концерт можно было посмотреть в интернете.Творческий коллектив «Сударушка» под руководством Ирины Рыбалка радует краснояружцев своим творчеством уже 17 лет. Он многократный победитель и призер Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей, отмечен Дипломом за активное участие в культурной жизни области.Минувший год стал для «Сударушки» очень успешным и плодотворным. Народный ансамбль завоевал победу в Международном конкурсе вокально-хорового и вокального искусства «Поющее Белогорье, Всероссийских конкурсах многожанрового искусства «Зимние кружева» и «ART STAR AWARDS», стал лауреатом других фестивалей.