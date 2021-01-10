В Алексеевке сотрудники ГИБДД и их юные помощники провели консультации по дорожной безопасности для посетителей городской площади. Пункты разъяснения правил организовали прямо у новогодней елки.Полицейские и активисты уделили особое внимание безопасному пересечению проезжей части. Так пешеходу необходимо перестать использовать гаджеты во время движения, сконцентрировав все внимание на дорожной обстановке, а перед началом перехода убедиться в отсутствии машин.В темное время суток организаторы акции призвали обозначать верхнюю одежду световозвращающими элементами. Это позволит водителю вовремя заметить пешехода и избежать наезда.