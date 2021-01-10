В одном из микрорайонов поселка Пролетарский Ракитянского района с 11 января запустят три дополнительных рейса автобуса. Такое решение принято после обращения жителей микрорайона к врио губернатора Вячеславу Гладкову на «прямой линии».В микрорайоне ММС поселка живет около 900 человек. Расстояние до центра поселка, где расположены все социально значимые объекты, магазины, составляет 2,5 - 3 километра. 24% всего населения микрорайона – это пожилые люди, которым очень тяжело добираться пешком до нужных учреждений и организаций. На улице Мелиоративная нет даже аптеки.В конце года в микрорайоне ММС состоялся сход граждан, на котором обсуждался вопрос необходимости запуска нового автобусного маршрута. Звонок на «прямую линию» сдвинул с места наболевшую проблему.