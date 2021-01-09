Информация о страшной находке в селе Шахово Прохоровского района – тельце новорожденного – поступила в Яковлевский межрайонный следственный отдел 8 января. По данному факту было организовано проведение доследственной проверки. Благодаря слаженной совместной работе следователей и сотрудников УМВД России по Белгородской области личность матери младенца удалось установить в кратчайшие сроки. Ею оказалась 35-летняя местная жительница, сообщает региональная пресс-служба Следственного комитета.Во время предварительного разбирательства было установлено, что 35-летняя женщина подрабатывала на ферме в селе Шахово. 4 января 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она родила девочку. Сразу после родов женщина завернула ребенка в пакет и спрятала на сеновале.Тело ребенка направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления факта живорождения. Также следователи опрашивают мать младенца и очевидцев произошедшего.