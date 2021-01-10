Сотрудники белгородской полиции еще раз напоминают, что мошенничество, в том числе с использованием телефонной связи и сети Интернет, остается одним из распространенных видов преступлений. И призывают белгородцев быть бдительными при общении с незнакомцами. При этом стоит знать самые распространенные схемы такого мошенничества. И ни в коем случае не перечислять свои кровно заработанные денежки.Так, не стоит перечислять или передавать деньги, а также совершать каких-либо манипуляций с банковской картой и в личном кабинете приложения онлан-банка если:вам позвонили и сообщили, что у вашего родственника неприятности (попал в ДТП, в отдел полиции, в медицинское учреждение, стал участником драки) и для решения проблемы требуется перевести деньги на банковский счет, номер телефона или передать посреднику;вам сообщили, что ваша банковская карта заблокирована, и для восстановления информации по счету необходимо сообщить какие-либо пароли либо пройти к банкомату и ввести определенные комбинации цифр;вам звонит неизвестный, представляется сотрудником банка или правоохранительных органов и сообщает, что с вашего счета мошенники пытаются снять деньги либо кто-то вашего имени подал заявку на кредит, а для защиты сбережений просит выполнить какие-либо манипуляции в личном кабинете банка или перевести деньги на безопасный счет;вам звонят, представляются сотрудником правоохранительных органов и обещают компенсацию за ранее приобретенные якобы некачественные товары: биологически активные добавки (БАДы), лекарственные препараты, медицинские приборы;вас попросили перевести деньги, чтобы получить выигранный в лотерею приз;продавец с сайта бесплатных объявлений попросил вас внести задаток путем перечисления денежных средств с предоставлением информации с оборотной стороны вашей банковской карты и поступившим в СМС-сообщении кодом;незнакомка предложила вам услуги по снятию порчи и для проведения ритуала попросила передать ей имеющиеся в наличии деньги и ценности;вам сообщили, что ожидается денежная реформа, и предложили обменять деньги на купюры нового образца.Так действуют мошенники! Но если вы все же пострадали от преступных действий, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону: «02».